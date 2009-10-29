Литвин приготував обхідний маневр на випадок, якщо Ющенко не підпише

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підпише закон про підвищення мінімальних соціальних стандартів, бо для подолання вето глави держави голосів у парламенті немає.

Як повідомили УНІАН у прес службі Верховної Ради, про це В.ЛИТВИН сказав на прес-конференції у Кременчуці, відповідаючи на запитання щодо можливого оскарження урядом відповідного закону у Конституційному Суді у разі підписання його Президентом України.

«Моя позиція щодо цього закону однозначна – закон треба підписувати, і ми його правильно прийняли», - наголосив спікер.

Разом з тим, він нагадав, що сьогодні «ті, хто ревно виступає проти цього документу, голосували разом з Партією регіонів за закон, яким передбачалося підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму до значно більших розмірів». «Треба припинити грати на настроях людей», - наголосив голова ВР.

В.ЛИТВИН зазначив, що Президент закон поки що не підписав, але висловив сподівання, що глава держави свого слова дотримається.

«Інакше я можу передбачити, що у разі непідписання закону може бути змінено дату введення його в дію, і документ буде знову проголосований у новій редакції», - зазначив він.

Голова ВР прогнозує, що для подолання вето у парламенті не вистачить голосів народних депутатів.

В.ЛИТВИН зазначив, що сьогодні всі свідомі необхідності підвищувати державні соціальні стандарти, зокрема, мінімальні зарплату і прожитковий мінімум. «Але показники, визначені законом, значно менші, ніж їх офіційно визначило Міністерство соціальної політики та праці, яке в особі його керівника заявило про наміри уряду звернутися до Конституційного Суду», - зауважив він.

На думку В.ЛИТВИНА, якщо будуть «заморожені» мінімальні соціальні стандарти, держава повинна буде ввести мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і взяти на себе регулювання цін на основні товари споживання.

В.ЛИТВИН сьогодні перебуває з робочою поїздкою у Полтавській області, де провів зустріч з жителями м. Оржиця та оглянув експозицію музею Збройних Сил у Кременчуці з нагоди 65-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників.

В.ЛИТВИН також відвідає село Кобеляки, де вшанує пам`ять лікаря-остеопата, родоначальника мануальної терапії, академіка, народного лікаря СРСР, заслуженого лікаря України Миколи Касьяна.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня ухвалила закон про поетапне підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати у 2010 році.

Учора, 28 жовтня, Президент заявив, що не ветуватиме закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати».

Сьогодні, 29 жовтня, міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА заявила, що уряд звернеться до Конституційного Суду України у разі підписання Президентом закону про підвищення соціальних стандартів.