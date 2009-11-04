Мусіяка: після надзвичайного стану повинна бути нова дата виборів

Відомий юрист, професор, народний депутат двох скликань Віктор Мусіяка вважає, що в разі введення надзвичайного стану у зв`язку з епідемією грипу, після його закінчення потрібно призначити нову дату виборів. Про це він сказав у iнтерв’ю «Главреду».

Мусіяка зазначив, що цей нюанс не передбачений ні Законом про вибори Президента, ні яким-небудь іншим законом. «Що в цьому випадку робити? Ясно, що вибори треба зупинити. Але є правові механізми, які передбачають припинення процесу і перерву. Якщо вибори припиняються, то після закінчення обставин, процес триває. У разі перерви – процесс починається заново. У будь-якому разі, будь це припинення або перерва, це вже нова дата виборів», - сказав юрист.

На його думку, має бути перерва, після чого процес треба починати заново. «Інакше кандидати будуть в нерівних умовах: хтось встиг провести агітацію, а хтось міг би це зробити, але у нього не було такої можливості», - сказав Мусіяка.

Він зазначив, що такого прецеденту ще не було. «Якщо це станеться, то за 60 днів надзвичайного стану необхідно підготувати всі необхідні зміни хоч би в Закон про вибори Президента. Тільки-но закінчиться надзвичайний стан, треба буде призначити нову дату виборів. Але переривати або припиняти процес – це залежить від народних обранців», - сказав Мусіяка.