Томенко вважає, що Президент зловживає своїм правом вето

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО зловживає своїм право вето на ухвалені парламентом закони і перетворив це в інструмент боротьби проти всієї України.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

«Віктор ЮЩЕНКО розпочинав свою діяльність, використовуючи вето як інструмент боротьби проти уряду, а завершує, використовуючи його, як інструмент боротьби проти суспільства та власне проти України», - сказав віце-спікер. М.ТОМЕНКО зауважив, що останнім часом В.ЮЩЕНКО майже прогнозовано вдається до ветування законопроектів, які подає уряд, навіть якщо вони є суспільно-значимі, економічно обґрунтовані та отримують велику підтримку у суспільстві. За словами віце-спікера, йдеться передовсім про урядовий Законопроект про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» щодо забезпечення усіх лікарень країни необхідними ліками та обладнанням для діагностики хвороби та протидії поширення епідемії грипу, що передбачає додаткове фінансування в обсязі 1 мільярда гривень. Він нагадав, що за його ухвалення проголосував 401 народний депутат, продемонструвавши абсолютну консолідацію парламенту. «Цей законопроект є надзвичайно важливий і для виконання рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, і, навіть, задля виконання тих завдань, про які говорить сам Президент. Його ухвалення зумовлено необхідністю забезпечення дієвої програми лікування від грипу та забезпечення процедури вакцинації і підготовки до можливої другої хвилі епідемії грипу», - наголосив М.ТОМЕНКО. Віце-спікер нагадав, що перед тим Президент двічі заблокував Постанови Кабінету Міністрів, які передбачали закупівлю медичним закладам певного обладнання. Крім того, він зауважив, що вчора Президент заветував Законопроект, який стосується фінансування низки важливих напрямків життєдіяльності країни за рахунок підвищення акцизу на тютюнові вироби. «Президент вважає, що підвищення ціни на цигарки на гривню–півтори є непомірним ударом по курцях та серйозним ударом по галузі. Натомість, за рахунок цих коштів тепер не буде профінансовано певні напрямки діяльності Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, зокрема діяльність закордонних дипломатичних установ у Києві. Також не буде виділена субвенція на завершення будівництва будинку-музею Тараса Шевченка в Шевченківському національному заповіднику у Каневі, не будуть дофінансовані кошти місцевих бюджетів на ліквідацію наслідків стихійного лиха тощо», - сказав він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що коли мова йде про законопроект, що передбачає додаткове фінансування в обсязі 1 мільярда гривень на боротьбу з епідемією грипу, то цілком очевидно, що в разі обіцянки Президента накласти на нього вето, це вето буде подолане, оскільки всі фракції, які підтримали його переконані, що це треба зробити. «Отже, на наступному сесійному тижні він набере більше як 300 голосів і згодом набуде чинності», - переконаний він. Однак, на думку М.ТОМЕНКА, сумний парадокс з цим законопроектом полягає в тому, що, очевидно, команда В.ЮЩЕНКА прекрасно розуміє, що він все рівно буде ухвалений. «Водночас, враховуючи те, що цинічно вичікується максимальний термін ветування, а потім законопроект піде по другому колу на подолання вето у Верховну Раду, то закупівля необхідної вакцини та медичних препаратів все рівно буде зроблена, але відтягнута мінімум на місяць», - сказав він.

Що ж стосується заветованого закону про збільшення акцизів на тютюн, то, на думку М.ТОМЕНКА, можна вважати, що він не має шансів бути підтриманим, оскільки ухвалювався кількісно ледь більше 226 народних депутатів, а тому немає можливості в 300 голосів подолати вето.

«На жаль, включившись в передвиборчу кампанію, Віктор ЮЩЕНКО з Президента України все більше перетворюється не просто в кандидата в президенти, а радше в довірену особу Віктора ЯНУКОВИЧА, який максимально використовує інструмент вето вже не тільки проти головного опонента – Юлії ТИМОШЕНКО, а й проти країни», - сказав він.