Ющенку погрожують судом за ще один заблокований мільярд

Державна іпотечна установа (ДІУ) оскаржить в суді указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА, що блокує збільшення статутного капіталу установи на 1 млрд. грн.

Про це повідомив сьогодні заступник голови ДІУ Євген ДОРОШЕНКО на прес-конференції в УНІАН.

«Цей указ винесено з метою унеможливити здійснення ДІУ господарської діяльності, зокрема, виконання взятих договірних зобов`язань. Це рішення є невмотивованим, необгрунтованим з правової точки зору і викликано лише політичними мотивами. Упевненість ДІУ в законності основ своєї діяльності дає нам можливість звернутися до відповідного суду, а, швидше за все, це буде окружний адміністративний суд, для захисту своїх прав та інтересів, і оскаржити даний указ Президента», - сказав Є.ДОРОШЕНКО.

За його словами, суть юридичної складової цього питання полягає в тому, що існує зловживання правом здійснення так званих «процесуальних диверсій», зокрема, «шляхом підписання необгрунтованих указів, конституційних подань, нацьковуються перевіряючі органи, які в більшості випадків діють всупереч своїм повноваженням».

У свою чергу голова ДІУ Андрій КАМУЗ зазначив, що даний указ Президента ставить під загрозу реалізацію програми уряду щодо забезпечення населення доступним житлом.

«Дія цього указу може призвести до зриву урядової програми із забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства потребують покращення житлових умов, - сказав А.КАМУЗ. – Правління ДІУ вимагає припинити політичні “розбірки” і дати можливість ДІУ виконувати свої статутні завдання і розпорядження уряду».

За його інформацією, на сьогодні в рамках реалізації програми ДІУ уклало 170 договорів на придбання 5 тис. 288 квартир. При цьому ДІУ вже профінансувало придбання квартир у забудовників на суму 1,1 млрд. грн., із яких повністю розрахувалася за 964 квартири. Станом на 25 листопада координаційна рада розподілила, а ДІУ передала новим власникам 251 квартиру.

«Невиконання ДІУ своїх обов`язків перед забудовниками через припинення збільшення статутного капіталу може означати, що близько 4,5 тис. сімей не одержать житло до кінця 2009 року, а десятки тисяч працівників 120 будівельних компаній не одержать заробітну плату», - зазначив А.КАМУЗ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 949/2009 від 20 листопада зупинив дію постанови Кабінет міністрів України (№1068 від 30 вересня 2009 року) про збільшення статутного фонду Державної іпотечної установи на 1 млрд. грн. – до 1,2 млрд. грн. за рахунок нерозподіленого залишку Стабілізаційного фонду.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами надається 100% державна гарантія.

У червні Кабмін передав ДІУ з управління Міністерства фінансів до управління уряду.

На 17 липня ц.р. статутний фонд ДІУ становив 200 млн. грн.