Омельченко заплатив за похорон збитої ним людини

У суботу в Олександрії (Кіровоградська область) поховали будівельника Олександра Карпінського, якого збив на смерть екс-мер Києва нардеп Олександр Омельченко. Як сказала газеті “Сегодня” вдова загиблого Світлана Тетюшева, екс-мер Києва дотримав обіцянки і оплатив похорони її цивільного чоловіка. Правда, точну суму, яку передав екс-мер, називати не стала. В оточенні Омельченка журналістам розповіли, що передали вдові і родичам загиблого загалом близько 20 тисяч гривень.

Хто винен у трагедії, яка сталася в середу ввечері на Столичному шосе, поки ніхто сказати не може. Одні очевидці стверджували, що загиблий переходив дорогу по зебрі, інші, а також сам Омельченко, говорили, що чоловік йшов за 10 м від неї. «Пішохід вискочив з-за зустрічної машини і навскоси побіг до переходу. Сан Санич не винен», - упевнений його помічник. Проте на сайтах, подивившись фото з ДТП, люди почали сходитися на думці, що чоловік йшов по зебрі, мовляв, кепка його впала саме там. У ДАІ вважають, що це - не показник, і треба дочекатися результатів експертиз. А їх глава МВС Юрій Луценко пообіцяв тільки через три місяці.