Ющенко каже, що Тимошенко чесні міністри не потрібні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає малоймовірним відновлення Юрія ЄХАНУРОВА на посаді міністра оборони, доки Юлія ТИМОШЕНКО є прем’єр-міністром.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи перед студентами та професорсько-викладацьким складом Білоцерківського національного аграрного університету.

В.ЮЩЕНКО заявив, що цілком задоволений роботою своєї команди, зокрема міністрів, делегованих в уряд від “Нашої України”. “Чим у моїй команді вам на подобається віце-прем’єр-міністр ВАСЮНИК, який веде гуманітарну тему? Хіба вам соромно за його позицію, він є некваліфікований?”, – запитав В.ЮЩЕНКО. Також він схвально відгукнувся про роботу Ю.ЄХАНУРОВА. “Дозвольте, похвалю Юрія Івановича. Він був міністром оборони. Чому мені не гордиться такими партнерами у моїй команді?”, – запитав Президент.

Він нагадав, що прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО звинуватила Ю.ЄХАНУРОВА у корупції. “Прем’єр-міністр сказала, що він хабарник. Пройшло 5 місяців. Генеральний прокурор пише: Віктор Андрійович, перевіряли-перевіряли, жодного свідчення про корупцію у Міністерстві оборони не знайшли. Я беру заяву, посилаю у парламент і кажу: оскільки прем’єр-міністр дезінформувала українське суспільство - ЄХАНУРОВ не є корупціонером, прошу на засіданні парламенту розглянути питання про його відновлення на посаді міністра оборони. За цього прем’єр-міністра, думаю, важко відновити Юрія Івановича на посаді міністра оборони”, – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він додав, що за такого прем’єр-міністра також важко заповнити 40% вакансій в уряді. За словами Президента, це не тому що немає достойних кандидатур, просто такому “прем’єр-міністру чесні міністри не потрібні”.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня на засіданні Кабінету міністрів було заявлено про встановлення чисельних випадків порушень тодішнім міністром оборони Ю.ЄХАНУРОВИМ чинного законодавства. Зокрема, йшлося про виявлення масштабних порушень у земельній сфері, про корупцію в Міністерстві оборони при організації харчування солдат і закупівлі палива для військової техніки.

Пізніше Кабмін зареєстрував у ВР проект постанови про звільнення Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України, і 5 червня він був звільнений.

18 листопада В.ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради подання про призначення Ю.ЄХАНУРОВА на посаду міністра оборони України.