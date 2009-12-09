Профспілка газових господарств розпочне всеукраїнську акцію протесту
10 грудня з 09.30 до 19.00 під будівлею Національної комісії з регулювання електроенергетики України (Київ, вул. Смоленська, 19) відбудеться мітинг профспілки працівників газових господарств України.
Цей захід стане початком безстрокової акції протесту профспілок працівників газових господарств України. Основні вимоги від органів влади: "вжити термінових заходів для покращення стану газових мереж в країні і не допустити росту аварійності, терміново переглянути тарифи на послуги компаній з газопостачання та газифікації, припинити злочинні експерименти в галузі під час опалювального сезону через створення нового незаконного посередника – ДП "Нафтогазмережі".
Основні вимоги від органів влади: "вжити термінових заходів для покращення стану газових мереж в країні і не допустити росту аварійності, терміново переглянути тарифи на послуги компаній з газопостачання та газифікації, припинити злочинні експерименти в галузі під час опалювального сезону через створення нового незаконного посередника – ДП "Нафтогазмережі".
З метою всебічного висвітлення громадянської позиції працівників трудових колективів галузі та рівноправного доступу працівників ЗМІ до інформації,профспілка працівників газових господарств України організує прес-майданчик за адресою: Київ, вул. Смоленська, 19 (НКРЕ), початок роботи – 10 грудня о 10.30.Контактна особа: Інна Максименко (050) 445-26-49