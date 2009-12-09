У Литвина вважають, що Мельниченко має сісти за «зраду батьківщині»

Народний депутат України, один із лідерів Народної партії Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ назвав екс-майора державної охорони Миколу МЕЛЬНИЧЕНКА «штатним і платним провокатором».

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЗАРУБІНСЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції.

Депутат заявив, що вважає нижче своєї гідності коментувати те, що сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО, «ходячи по черговому колу випрошування грошей у всіх, в кого можна випросити, і продажу якихось плівок і іноземним спецслужбам».

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ зазначив, що за М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ «кожного разу стоять різні люди, в залежності від того, хто його, очевидно, облагодєтєльствовав».

За словами депутата, «сьогодні це ті люди, хто не хоче, щоб розглядалися резонансні справи, в тому числі отруєння».

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ переконаний, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО «в будь-якій нормальній державі вже давно б сидів у тюрмі, бо є стаття в Кримінальному кодексі – зрада батьківщині».

Депутат нагадав, що 17 січня 2006 року Деснянський районний суд м. Києва зобов’язав М.МЕЛЬНИЧЕНКА виплатити 17 грн. за розповсюдження неправдивої інформації стосовно Володимира ЛИТВИНА. За словами О.ЗАРУБІНСЬКОГО, з екс-майора «треба було 33 грн. зняти, як з певної людини біблейського формату». Він додав, що йдеться про 33 гривні, бо в Україні немає 33 срібників.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня у коментарі “ЛігабізнесІнформ” прес-секретар В.ЛИТВИНА Ольга ЧОРНА заявила, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО недавно намагався вийти на виборчий штаб В.ЛИТВИНА і просив гроші нібито за мовчання “у справі Гонгадзе”.

Після цього М.МЕЛЬНИЧЕНКО повідомив, що звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА із заявою, в якій просить допитати його самого і О.ЧОРНУ з приводу звинувачень на його адресу у вимаганні у спікера коштів “за мовчання у справі Гонгадзе”.