Янукович летить з Туреччини прямо в Харків

Сьогодні до Харкова очікується приїзд прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА у зв’язку зі смертю народного депутата Євгена Кушнарьова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо з неофіційних джерел місцевої влади.

За інформацією джерела, В.ЯНУКОВИЧ прибуває літаком з Туреччини до Харкова приблизно о 18.30.

Не виключено, що прем’єр візьме участь в екстреному позачерговому засіданні Харківського міськвиконкому, на якому буде обговорюватись питання організації похорону Є.Кушнарьова.

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер сьогодні, 17 січня, в Ізюмській лікарні на Харківщині внаслідок вогнепального поранення, якого він зазнав на полюванні напередодні. Міліція відпрацьовує усі можливі версії.

Прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ вирішив скоротити свій офіційний візит до Турецької Республіки у зв`язку зі смертю Є.КУШНАРЬОВА і повернутися сьогодні до України. Його візит мав тривати до 18 січня.