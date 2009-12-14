Тимошенко зустрінеться з чорнобильцями

Початок - о 13:00

У понеділок, 14 грудня, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зустрінеться з ліквідаторами наслідків аварії на ЧАЕС. Як передає Урядовий портал, початок зустрічі о 13:00. Місце проведення: клуб Кабінету міністрів України, вул. Інститутська,7. Акредитація (до 10.00, 14 грудня) за телефонами: 256-66-32, 256-75-82, 067-230-17-05, 050-385-55-21, 067-459-79-09.

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