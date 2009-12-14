Тимошенко каже, що Янукович не в ті кишені заглядає

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що на сьогодні в Україні є можливість вибрати сильного президента, який представляє демократичні сили, і тому доцільно вносити зміни в Конституцію, якими б запроваджувалася президентська форма правління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр заявила у неділю, виступаючи перед жителями Львова на концерті, що проводиться в рамках акції «З Україною в серці».

«Таку Конституцію (необхідно прийняти – УНІАН), яка дасть сильну, президентську, чітку, консолідовану владу в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що лише таким чином в Україні можна буде позбавитися існуючого «хаосу, безпорадності і дурості в політиці».

Пізніше прес-секретар прем`єр-міністра Марина СОРОКА уточнила, що Ю.ТИМОШЕНКО не змінила свою позицію відносно того, що зміни в Конституцію необхідно вносити за наслідками референдуму.

Також Ю.ТИМОШЕНКО, виступаючи на концерті, закликала львів`ян голосувати за єдиного демократичного кандидата на виборах для того, щоб не дати можливості перемогти Віктору ЯНУКОВИЧУ.

«Коли сьогодні ЯНУКОВИЧ виходить і каже, що у нього вже перемога в кишені, то я можу сказати, що він не в ті кишені заглядає. У тих кишенях у нього просто нічого немає і ніколи не буде, тому що для нього Україна – це чужа країна, яку він сприймає як 140 гектарів землі, як полювання на своїх власних гектарах і як створення для себе затишного життя. Він не сприймає Україну як сильну європейську, красиву, багату країну», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.