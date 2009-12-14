Чому Симоненко не голосуватиме за відставку Луценка

Лідер Комуністичної партії України, кандидат в президенти Петро СИМОНЕНКО заявляє, що не голосував би в парламенті за відставку міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у неділю в Донецьку на прес-конференції після участі у Форумі соціальної безпеки Донецької області, що проводився Блоком лівих і лівоцентристських сил.

Відповідаючи на запитання, як він ставиться до відставки керівника МВС України, П.СИМОНЕНКО сказав: «Відповім вам відверто, як на душі – розумію, що по-різному дехто може тлумачити. Я б тактично не голосував за це. І нехай вони між собою гризуться і далі. Чим більше вони гризуться, тим очевиднішим стає, хто є хто в цій країні».

Лідер КПУ зазначив, що сьогодні розпалюються ці питання тільки у зв`язку з майбутніми виборами. Він пояснив, що факти про скоєні злочини один одного напередодні виборів – «це не компромат, це реалії і свідчення про злочинців», факти «витягує братва, яка між собою перед цим на сходняках ділила все, а потім ці злочини робить публічними».

П.СИМОНЕНКО визнав, що «сьогодні ніхто не задоволений» роботою міліції в Україні, але зараз ставиться питання політиками в іншій площині – в чиїх руках на виборах буде міліція.

«Сьогодні йдеться абсолютно про інше – хочуть перед виборами, щоб була в чиїхось руках міліція. Ну, а що таке в руках міліція? Невже ви не знаєте, що тільки їй (міліції – УНІАН) згідно із законом дозволено охороняти громадський порядок навколо виборчої дільниць», - сказав кандидат. При цьому він додав: «Йдеться про те, що клани б`ються між собою. Якщо буде посилення одного з кланів за рахунок іншого, у тому числі й правоохоронної системи, тоді завтра в країні буде взагалі беззаконня».

«Тому нам треба з вами не про це говорити, а треба прийти 17 січня і проголосувати, як в 17-му році (у 1917 році, коли відбулася Жовтнева революція – УНІАН). І на цьому крапку поставити», - підсумував П.СИМОНЕНКО.