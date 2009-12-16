Радник Ющенка розкриває тіньові газові схеми Тимошенко

Оточення прем`єра Юлії Тимошенко опрацьовує питання щодо залучення компанії "Ітера" в якості газового посередника.

Як заявив представник президента Віктора Ющенка з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський, це робиться всупереч позиції керівників "Нафтогазу".

"Тимошенко формує умови для запровадження посередницьких тіньових схем на внутрішньому і зовнішньому ринках газу", - цитує повідомлення прес-служби Українська правда.

За інформацією Соколовського, за участі внутрішнього посередника - "Газпромзбут Україна" готуються схеми із перепродажу вже оплаченого газу, який розміщений в українських газових сховищах.

"Газпрозбут Україна" планує купувати газ в українських ПГС за цінами четвертого кварталу 2009 року - 200-208 доларів за тисячу кубометрів, а продавати - українським підприємствам за цінами наступного року 300-330 доларів", - йдеться у повідомленні.

"Мабуть, саме для таких тіньових схем, без найменшого державного інтересу, і була запроваджена на український внутрішній ринок ця 100% дочірня компанія "Газпрому" за домовленостями Тимошенко і Путіна", - пояснив Соколовський.

Коментуючи повідомлення про початок поставок туркменського газу до Китаю, він наголосив, що цей факт розвіяв міф урядів Тимошенко і Януковича про те, що Туркменістан, начебто, зобов`язаний поставляти свій газ тільки в Росію.

"Якби уряд реалізував домовленості президента з керівництвом Туркменістану щодо прямих поставок газу, то й Україна вже сьогодні могла б отримувати туркменський газ за істотно нижчими ринковими цінами, ніж російські", - підкреслив Соколовський.

Крім того, він заявив, що найбільшою загрозою для енергобезпеки України за підсумками 2009 року є фінансовий стан "Нафтогазу".

"Величезна загроза - це стан "Нафтогазу", заборгованість якого становить понад 3 млрд. доларів", - сказав представник президента в інтерв`ю дніпропетровським ЗМІ, повідомляє прес-служба глави держави.

"Український газовий сектор з середини 2002 року фактично не реформується", - заявив Соколовський.

"Треба мати абсолютну відповідальність, що український газовий сектор і по ціновій політиці, і по взаємним зобов`язанням постачальника і споживача, і по нормативно-правовій базі функціонує за принципами, запровадженими ще у ті часи", - зазначив він.