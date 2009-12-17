Ющенко нагадує Тимошенко, що бюджет держави – це не бюджет прем'єра

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив лист прем’єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО, в якому висловлює стурбованість ситуацією, що склалася з фінансуванням видатків місцевих бюджетів.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

У листі В.ЮЩЕНКО повідомляє про адресовані йому численні звернення щодо суттєвих затримок органами Державного казначейства України виконання платіжних доручень розпорядників коштів місцевих бюджетів, у зв`язку з чим блокується придбання ними низки соціально значущих товарів та послуг, зокрема пально-мастильних матеріалів, необхідних для забезпечення безперебійної роботи транспорту спеціального призначення, насамперед автомобілів швидкої допомоги, пожежно-рятувальної служби, снігоочисної техніки, послуг зв`язку, подарунків до свят для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тощо.

Водночас на рахунках уряду в Національному банку України перебуває 4,6 млрд. гривень, а розміщені депозити державного бюджету становлять більше 6 млрд. гривень.

Президент вказує на те, що вже стало традицією першочергово спрямовувати кошти у ті регіони, які планує відвідати керівництво уряду, що створює неабиякі проблеми із своєчасним бюджетним фінансуванням в інших регіонах.

«Наголошую, що бюджет держави – це не бюджет глави уряду, тому вимагаю негайно припинити таку практику, а також вжити невідкладних заходів для притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у несвоєчасному проведенні платежів місцевих бюджетів», – йдеться у листі.

Про проведену роботу Президент просить поінформувати його у п`ятиденний термін.

Глава держави також направив листа Генеральному прокуророві Олександрові МЕДВЕДЬКУ, в якому також вказує на те, що в останні місяці року органами Державного казначейства України допускаються суттєві затримки виконання платіжних доручень розпорядників коштів місцевих бюджетів і першочергово кошти спрямовуються у ті регіони, які планує відвідати керівництво уряду.

«З огляду на зазначене прошу невідкладно здійснити перевірки наведених фактів, вжити заходів прокурорського реагування до посадових осіб, винних у несвоєчасному проведенні платежів місцевих бюджетів», – йдеться у листі В.ЮЩЕНКА.

Про проведену роботу генеральний прокурор має поінформувати главу держави до 24 грудня цього року.