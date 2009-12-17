Литвин пропонує перерахувати голоси між першим і другим туром

Голова Верховної Ради України, кандидат у президенти Володимир ЛИТВИН запропонує парламенту між першим та другим туром виборів ухвалити постанову щодо перерахунку голосів виборців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.ЛИТВИНА, про це він повідомив в інтерв’ю журналістам.

Спікер наголосив, що між першим та другим туром президентських виборів (а на це відводиться три тижні) запропонує проект постанови ВР, в якій “буде зазначена вимога перерахунку бюлетенів, а також буде запропонована вибіркова перевірка того, чи справді голосувала та чи інша людина, чи, можливо, на момент голосування вона була за кордоном, тощо”.

На думку В.ЛИТВИНА, ті, “хто буде проти такої постанови, – визнають, що вони фальшували вибори”.

Крім того, В.ЛИТВИН підкреслив, що “вибори відбудуться за будь-якої погоди”. За його словами, “проблема у тому, щоб вибори Президента були чесними”.

Він зазначив, що під час поїздок по країні “у кожному місці та селі люди говорять, що їм пропонують гроші за голос чи фальшування виборів”. “Спостерігається процес масового підкупу у вигляді, так би мовити “зарплати” для керівників і членів виборчих комісій на дільниці”, - додав спікер. За його словами, “люди живуть дуже бідно, і ті, хто раніше обікрав людей, сьогодні намагаються підкупити їх у такий спосіб з розрахунком, що люди з вдячністю “організують” необхідні результати виборів на кожній дільниці”. В.ЛИТВИН додав, що потім, прийшовши до влади, “ці політики будуть в черговий раз “відбивати” ті кошти, які вони витратили на вибори”.

“Я роз’яснюю людям: то вам у якості подачки повертають кошти, що у вас вкрали, отож гроші беріть, а дійте так, як того вимагає Конституція, закон, голосуйте по совісті”, - сказав В.ЛИТВИН.