Янукович обіцяє не ділити Україну на Схід і Захід

Кандидат на пост Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що «не ображається на галичан за їх підтримку Майдану», бо вони тоді «голосували серцем».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час зустрічі з виборцями у Львівському театрі М.Заньковецької.

«Я з 2006 року казав – на вас не ображаюся, бо розумію, що ви голосували серцем. Те, що казали на Майдані – це були ваші мрії, і ви за них голосували серцем», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив на тому, що раніше неодноразово застерігав не вірити “помаранчевим лідерам”, а тепер під час поїздок регіонами переконався, що люди самі вже впевнилися “у брехливості і неспроможності нинішньої влади”.

«Мені самі виборці Західної України підказали, що коли ТИМОШЕНКО заявляє про добробут і соціальне зростання, то це вона говорить про саму себе», - наголосив кандидат у президенти.

Він запевнив галичан, що не робитиме поділу України на Схід і Захід, і не «торгуватиметься» за цей поділ, а робитиме все, щоб виконати кожен пункт своєї передвиборчої програми.

«Я вас запевняю, що ця команда, яка заявляє про добробут, відпрацьовує не програми як працювати для людей, не відпрацьовує як ефективно працювати для людей, а працює над тим, як ефектно виглядати», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він запевнив присутніх, що об’їздив вже всі регіони України і переконався, що «люди пов’язують зміни на краще життя лише із зміною влади».

Лідер “регіоналів” запевнив, що через місяць народ сам винесе вирок нинішній владі.

«День у день, рівно через місяць, влада сама побачить свій вирок від людей. Можна багато говорити, але це все незабаром буде очевидним», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.