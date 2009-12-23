ВР відмовилася відсторонити Лавриновича від ведення засідань

Верховна Рада відмовилась відсторонити від головуючого першого заступника голови ВР Олександра ЛАВРИНОВИЧА ведення пленарних засідань парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, за таку пропозицію проголосували лише 118 народних депутатів із 439 зареєстрованих у сесійній залі.

Дана пропозиція була поставлена на голосування у зв’язку з вимогою фракцій БЮТ і НУ-НС через грубе порушення О.ЛАВРИНОВИЧЕМ регламенту ВР. Зокрема депутати цих двох фракцій висловили своє незадоволення тим, що О.ЛАВРИНОВИЧ ігнорує їхні вимоги щодо винесення на розгляд парламенту сьогодні питання про створення Тимчасової слідчої комісії щодо резиденції «Межигір’я».