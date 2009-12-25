Янукович заявляє, що йому нема про що говорити з Тимошенко

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що йому нема про що говорити з прем`єр-міністром України, кандидатом у президенти Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив по дорозі в студію програми «Шустер Live», відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи готовий він сьогодні зустрітися в прямому ефірі з Ю.ТИМОШЕНКО, яка має намір приїхати на ефір телепрограми.

«Я не збираюся з нею зустрічатися. Мені нема про що з нею говорити», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.