Ющенко дозволив відкласти боротьбу з корупцією на три місяці

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції".

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 23 грудня.

Законом передбачено внесення змін до пункту І розділу VIII «Прикінцеві положення» Закону «Про засади запобігання та протидії корупції», статті 28 Закону «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», розділу II Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» щодо перенесення дати введення в дію цих законів на 1 квітня 2010 року.

Фракція БЮТ наполягала на введені в дію антикорупційних законів з 1 січня, а Кабінет міністрів запропонував Президентові ветувати закон, що відтерміновує боротьбу з корупцією до 1 квітня.

Як повідомляв УНІАН, віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО у коментарі нагадав, що в результаті такого голосування, з 1 січня не набудуть чинності такі норми: обмеження щодо роботи «близьких осіб»; обмеження щодо отримання подарунків; запровадження спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов`язаних із виконанням функцій держави; розширення кола посадових осіб, до яких застосовуються засоби фінансового контролю (щорічне декларування майна, доходів та витрат, завчасне повідомлення про намір відкрити рахунок у закордонному банку); запровадження більш жорстких кримінальних та адміністративних стягнень за корупційні дії посадових осіб тощо.

М.ТОМЕНКО переконаний, що даний закон стане подвійним тестом для Президента В.ЮЩЕНКА. «З одного боку це тест на готовність боротися з корупцією, а з другого – тест на те, чи дійсно Президент системно працює з командою Віктора ЯНУКОВИЧА. Адже, як відомо, саме Партія регіонів найактивніше відстоювала прийняття законопроекту», - зауважив він.