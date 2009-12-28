Антикорупційні закони вперлися в рішення Ющенка

Введення в дію з 1 січня законів про боротьбу з корупцією залежить від Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА.

Він поінформував, що ухвалений парламентом закон про внесення змін до деяких законів щодо запобігання та протидії корупції 24 грудня був відправлений Президентові.

М.ТОМЕНКО нагадав, що з 1 січня 2010 року мали набути чинності закони України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» і відповідно втратити чинність нині діючий закон «Про боротьбу з корупцією». Разом із тим, 23 грудня 2009 року Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому проект закону про внесення змін до деяких законів щодо запобігання та протидії корупції, передбачивши відтермінування вступу у дію трьох вищеназваних антикорупційних законів до 1 квітня 2010 р.

«Таким чином, рішення, за яке проголосували Партія регіонів, Блок Литвина та значна частина НУ-НС призвело до того, що на три місяці реальна боротьба з корупцією відкладається», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер парламенту також нагадав, що в результаті такого голосування, з 1 січня не набудуть чинності такі норми: обмеження щодо роботи «близьких осіб»; обмеження щодо отримання подарунків; запровадження спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов`язаних із виконанням функцій держави; розширення кола посадових осіб, до яких застосовуються засоби фінансового контролю (щорічне декларування майна, доходів та витрат, завчасне повідомлення про намір відкрити рахунок у закордонному банку); запровадження більш жорстких кримінальних та адміністративних стягнень за корупційні дії посадових осіб тощо.

М.ТОМЕНКО переконаний, що даний закон стане подвійним тестом для Президента В.ЮЩЕНКА. «З одного боку це тест на готовність боротися з корупцією, а з другого – тест на те, чи дійсно Президент системно працює з командою Віктора ЯНУКОВИЧА. Адже, як відомо, саме Партія регіонів найактивніше відстоювала прийняття законопроекту», - зауважив він.

Що ж стосується посилання на те, що під дію цього закону підпадають підприємці та недержавні службовці, то М.ТОМЕНКО не вважає цей факт серйозною причиною для його не підписання. Він також нагадав, що є одним зі співавторів змін до цього закону в частині виключення недержавних службовців з категорії врегулювання закону щодо боротьби з корупцією. «З іншого боку, Президент може, як він це вже неодноразово робив, підписати цей закон та одночасно внести закон, який би пропонував виключення, передовсім категорій підприємців, що не повинні потрапляти під дію нового закону», - сказав М.ТОМЕНКО.

Заступник голови ВР також нагадав, що фракція БЮТ наполягала на введені в дію антикорупційних законів з 1 січня, а Кабінет міністрів запропонував Президентові ветувати закон, що відтерміновує боротьбу з корупцією до 1 квітня.