Росія ризикнула пустити українську ”Точку” на свій полігон

Україна планує розробити власний ракетний комплекс до 2011 року.

Про це заявив командувач Сухопутними військами України, генерал-лейтенант Валерій ФРОЛОВ після навчань у Хмельницькій області, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України.

"Ми чекаємо отримати сучасний ракетний комплекс вітчизняного виробництва наприкінці 2011 року", - сказав він.

При цьому В.ФРОЛОВ додав, що "це за умови достатнього і ритмічного фінансування".

За словами В.ФРОЛОВА, в бюджеті на 2007 рік вперше за останні роки передбачені кошти на підтримку і розвиток ракетних військ.

В.ФРОЛОВ також повідомив, що українські підрозділи комплексів "Точка-У" найближчим часом проведуть стрільби на одному з полігонів у Росії. За його словами, вартість навчань однієї батареї "Точка-У" обійдеться приблизно в 1,5 млн. грн.

Довідка УНІАН. Оперативно-тактичний ракетний комплекс «Точка» призначається для ураження ракетною установкою наземних засобів розвідувально-ударних комплексів, пунктів управління різних родів військ, стоянок літаків і вертольотів, резервних угруповань військ, сховищ боєприпасів, палива та інших матеріальних засобів.

20 квітня 1999 року з полігону "Гончаровський", розташованого за 130 км на північ від Києва, була запущена ракета з комплексу "Точка-У", яка потім відхилилася від курсу і попала в житловий будинок у Броварах, пробивши дев`ять поверхів. Внаслідок трагічного інциденту загинули 3 і було поранено 5 чоловік.