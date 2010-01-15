Ющенко просить УДО забезпечити охорону кандидатів у президенти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає представників Управління державної охорони забезпечити належну охорону кандидатів у президенти, Центральної виборчої комісії та Вищого адміністративного суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав на урочистостях з нагоди 18-ї річниці Управління державної охорони України

«Очікую надійного гарантування безпеки як кандидатів на пост Президента України, так і Центральної виборчої комісії та Вищого адміністративного суду України. Маємо зробити все для того, щоб не допустити жодних порушень громадського порядку, жодних неконтрольованих ситуацій і загроз для життя і здоров’я наших громадян. Будь-які провокації і незаконні дії мають бути завчасно попереджені. Упевнений, що ви відповідально та сумлінно виконаєте свій обов’язок», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він подякував військовослужбовцям УДО за вірність присязі, високу фахову підготовку, сумлінність при виконанні військового обов‘язку.

«Сьогодні управління відіграє винятково важливу роль у системі національної безпеки нашої держави», - сказав Президент.

Він також висловив вдячність за організацію в управлінні Центру історії та патріотичного виховання.

За словами глави держави, на порядку денному одне з першочергових завдань з глибинного і системного реформування всього безпекового сектору у відповідності до європейських стандартів. Необхідно уважно вивчити досвід провідних держав світу у реформуванні відповідних органів і служб. Уже найближчим часом слід завершити розробку проектів Концепції та Державної програми реформування державної охорони. Проекти цих документів мають бути розглянуті на засіданні Ради національної безпеки і оборони України в другому кварталі нинішнього року.

В.ЮЩЕНКО окреслив головні напрями роботи - підвищення ефективності функціонування системи державної охорони, законодавче закріплення функцій та відповідальності органів державної влади у сфері державної охорони, категоричне виключення будь-яких спроб змінити статус управління та існуючу модель забезпечення державної охорони з політичних мотивів, відкритість державної охорони для демократичного цивільного контролю.

Президент запевнив військовослужбовців, що як Верховний головнокомандувач наполягатиме на тому, щоб їхні соціальні проблеми, насамперед, забезпечення житлом, отримали комплексне вирішення.

Вітаючи з річницею створення управління, глава держави висловив переконання, що УДО й надалі буде взірцем честі та гідності, вірності присязі й самовідданого служіння Україні.

З нагоди річниці утворення УДО Президент вручив державні нагороди.

Станом на 15 січня 2010 року Управління державної охорони України забезпечує захист 28 посадових осіб держави, 18 кандидатів на пост Президента України. Під охороною управління знаходиться 71 об’єкт органів державної влади України та інші державні об’єкти.