Чому дані Національного екзит-полу відрізняються від решти

Організатори Національного екзит-полу пояснюють розбіжності даних з іншими екзит-полами меншою кількістю опитаних

Організатори Національного екзит-полу пояснюють розбіжності результатів із іншими екзит-полами меншою кількістю опитаних виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила координатор проведення Національного екзит-полу Наталія ХАРЧЕНКО.

Вона зазначила, що результати екзит-полів відрізняються не так вже суттєво. За її словами, основною проблемою є те, що Національний екзит-пол проводився на меншій кількості дільниць через брак грошей.

«Якби у нас була можливість збільшити вибірку дільниць, можливо, наші дані були б точнішими, й випадкова похибка була б меншою», - сказала Н.ХАРЧЕНКО.

Водночас вона додала, що поки рано робити будь-які остаточні висновки. Координатор проведення Національного екзит-полу сказала, що слід дочекатися офіційних даних Центральної виборчої комісії, щоб дізнатися, результати якого екзит-полу були точнішими.