У Нашій Україні назвали причини поразки Ющенка

"Наша Україна" знає причину, через яку кандидат на пост Президента Віктор ЮЩЕНКО програв виборчу кампанію – він запізно її почав.

Про це 18 січня на прес-конференції у Львові заявив народний депутат, голова Львівського обласного виборчого штабу В.ЮЩЕНКА Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ, повідомляється на сайті новинної телепрограми ТСН каналу “1+1”.

За його словами, в цілому є три ресурси, які забезпечують проведення виборчої кампанії - це час, люди і кошти. "Люди у нас були найкращі, а от з часом - не найкраща ситуація", - прокоментував В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.

За його словами, дуже пізно почали свою роботу штаби В.ЮЩЕНКА на місцях. При цьому В.В’ЯЗІВСЬКИЙ нагадав, що штаби деяких інших кандидатів почали працювати ще з весни. "Але ми законослухняна політична сила і почали кампанію згідно із законодавством, тоді й розмістили біл-борди", - сказав В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.

За його словами, якщо говорити про кошти, то усім відомо, який ресурс державних коштів, зокрема на Львівщині, використала Юлія ТИМОШЕНКО. "Ті кошти, які вона задіювала, - ми явно їй поступалися", - сказав він. "І тому до крайнього села нам не вдалося донести інформацію про нашого кандидата. А виборців, які не володіють інформацією, легше підкупити, що й було зроблено", - сказав В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.

"Чим далі від цивілізації, тим менше нам вдалося охопити ці території своєю агітацією. Ось чому у нас такий результат технологічно вийшов. Якби нам вдалося охопити і крайнє село, то результат був би зворотнім – на користь ЮЩЕНКА", - сказав В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.