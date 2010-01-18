У п'ятницю Литвин збирається закрити сесію ВР

22 січня відбудеться закриття п’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради повідомив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Він нагадав, що згідно з календарним планом, поточний тиждень буде останнім тижнем п’ятої сесії парламенту.

В.ЛИТВИН також зауважив, що протягом цього тижня планується розглянути 90 питань.