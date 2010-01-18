Під ЦВК підтягнулися нардепи з польовою кухнею

На площі Лесі Українки поблизу будівлі Центральної виборчої комісії триває мітинг прихильників кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час кількість учасників акції перевищує 5 тис. осіб.

Площа заповнена людьми з прапорами Партії регіонів. Крім того, на площі розміщено гасла: «Нет давлению власти!», «Україна - за чесні вибори», «Не дамо вкрасти вибір українського народу», «Гарант Конституции, защити честный выбор украинского народа».

Серед мітингувальників переважно молодь та особи похилого віку.

Крім того, на площі працює польова кухня. На сцені перед учасниками акції виступають народні депутати від Партії регіонів. В даний час триває виступ Бориса КОЛЕСНІКОВА.

На станції метро «Печерська» та у переході біля площі Лесі Українки перебуває велика кількість людей, які прямують на мітинг.

Відповідаючи на питання журналістів, чи не заважає музика та шум працювати членам ЦВК, голова комісії Володимир ШАПОВАЛ зазначив, що взимку не зважає, а влітку було б трохи незручно, оскільки стояла б спека і треба було б відчиняти вікна.

Водночас В.ШАПОВАЛ зауважив, що такі заходи, на його думку, є не проявом демократії, а, скоріше за все, українською традицією, яка почалась у 2005 році.