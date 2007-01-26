Партія регіонів відвойовує плацдарми методично, тотально і послідовно

Екс-голова Верховної ради України, голова Народної партії Володимир ЛИТВИН вважає, що в Україні правоохоронна система „є інструментом тих, хто може давати команду давити на інших”. Про це він заявив на прес-конференції в Чернівцях, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН факти масових звільнень керівників УМВС на місцях новим керівництвом МВС України.

За словами В.ЛИТВИНА, „коли завершилася помаранчева революція з її великими завоюваннями, тоді почали звільняти людей з посад без розбору”, він був один із небагатьох, хто „публічно виступав проти політичних чисток в Україні”.

Сьогодні, зазначив В.ЛИТВИН, змінилася ситуація: “прийшла інша політична сила, яка без гучних гасел і крику, методично, тотально і послідовно відвойовує плацдарми і освоює владу”.

Тому, вважає він, тепер „виникло цікаве явище: за що боролись - те й отримали”. Втім, на переконання голови Народної партії, „ця практика була не гідною тоді, не гідна вона й зараз”.

На думку В.ЛИТВИНА, таку велику увагу і влада і ми приділяємо зміні керівників правоохоронних відомств, бо всі прекрасно розуміють, що влада у більшості випадків керується не законом. Як вважає В.ЛИТВИН, “нехай би вони мінялися кожен день, але ми б знали, що є закон. Якщо людина закон не порушує і справляється з обов’язками – яка тоді різниця хто там працює і хто десь став шерифом?”.

На його переконання, має працювати принцип професіоналізму і закон повинен захищати людей: „Інакше завтра знову до влади прийдуть інші й змінять нових генералів. То куди ж дівати два попередніх покоління генералів?”.

Тому, наголошує В.ЛИТВИН, проблема лежить набагато глибше: у нас правоохоронна система розглядається як інструмент тих, хто може давати команду давити на інших. “І саме в цьому є велика небезпека, бо потім страшно буде вийти на вулицю, і боятися, якщо не за себе, то за своїх дітей”, - додав він.