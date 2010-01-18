У ЦВК сподіваються мати 100% до кінця доби

До Центральної виборчої комісії на даний час надійшло три протоколи з окружних виборчих комісій з “мокрими печатками” з результатами голосування на виборах Президента України 17 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам на брифінгу заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

За його словами, крім протоколу з Кременчука Полтавської області, який надійшов удень, на даний час ЦВК також отримала протоколи з окружних виборчих комісій Подільського і Печерського районів Києва.

За словами А.МАГЕРИ, у ЦВК не виключають, що сьогодні ввечері надійде протокол з Голосіївського району столиці.

Крім того, А.МАГЕРА висловив сподівання, що до кінця доби ЦВК буде мати 100% результатів голосування з усіх окружних виборчих комісій.