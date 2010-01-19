У Кличка хочуть побачити 7 тисяч людей, які нібито прибирають сніг у Києві

Контрольно-ревізійне управління столиці має перевірити, як у Києві витрачаються кошти, виділені на прибирання снігу.

З такою вимогою до КРУ звернулися представники Блоку Віталія Кличка, повідомили УНІАН у прес-службі Блоку.

Як заявила заступник голови фракції Блоку Кличка в Київраді Наталія НОВАК, існують сумніви щодо освоєння 16,3 млн. грн., витрачених з міського бюджету на боротьбу з наслідками негоди.

«КРУ має перевірити фінансову звітність профільних управлінь і служб міської адміністрації та показати киянам, куди саме пішли ці кошти. Адже жителі міста так і не побачили ефективної роботи 300 одиниць снігоочисної та інженерної техніки, про які заявили в КМДА. В основному прибираються лише магістральні автошляхи, на вулицях Києва, навіть центральних, так і лежить неприбраний сніг. Все це значно ускладнює рух на дорогах, а пішоходи не можуть без перешкод дістатися до транспортних зупинок», – підкреслила Н.НОВАК.

За її словами, влада показала свою повну неспроможність у боротьбі з негодою. Блок Кличка підозрює, що “вкотре відбувається банальна крадіжка коштів. В достатній кількості не було закуплено навіть суміші з солі та піску”.

«Про що говорити, коли в ЖЕКах немає елементарного інвентарю – лопат та ломів? Хоча їх в достатній кількості мали б закупити за програмою «Твій дім – твоє подвір’я». Натомість минулого року райони столиці на це взагалі не отримали жодної копійки. До того ж, перед комунальниками існують суттєві борги із заробітної плати», - наголосила Н.НОВАК.

Тому, зазначають у блоці Кличка, інформація чиновників КМДА про те, що над прибиранням снігу щоденно працюють 7 тис. людей, є сумнівною. Кияни, які сумлінно сплачують рахунки за утримання прибудинкової територій, потерпають від дій влади, адже кількість відвідувачів столичних травмпунктів за час негоди зросла удвічі, констатувала Н.НОВАК.