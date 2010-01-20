США привітали Україну з успішним проведенням першого туру
08:48, 20 січня 2010Політика
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Коментар представника Держдепу
США вітають Україну з успішним проведенням першого туру президентських виборів.
Як повідомляє радіо «Свобода»,представник Держдепартаменту США Філіп КРОУЛІ заявив, що спостерігачі від ОБСЄ вважають проведення виборів в Україні значно справедливішими, ніж у колишні роки.
За словами Ф.КРОУЛІ, вибори стали ще одним важливим проявом розвитку демократії в Україні.
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