США привітали Україну з успішним проведенням першого туру

США вітають Україну з успішним проведенням першого туру президентських виборів.

Як повідомляє радіо «Свобода»,представник Держдепартаменту США Філіп КРОУЛІ заявив, що спостерігачі від ОБСЄ вважають проведення виборів в Україні значно справедливішими, ніж у колишні роки.

За словами Ф.КРОУЛІ, вибори стали ще одним важливим проявом розвитку демократії в Україні.