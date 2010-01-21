Тимошенко поставила «жорстку вимогу» підняти зарплату на АрселорМіттал

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила керівництву ТзОВ “АрселорМіттал Кривий Ріг” підвищити працівникам зарплату на 25% з 1 січня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію вона зробила сьогодні під час зустрічі з працівниками, керівництвом і профспілками підприємства.

Прем`єр-міністр підкреслила, що особисто бере під контроль це питання і сподівається, що до кінця січня його буде вирішено позитивно.

«Я поставила дуже жорстку вимогу, і ця вимога буде проконтрольована мною до моменту її реалізації», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що у разі, якщо вимога виконана не буде, то підприємство може позбутися деяких пільг, які надаються урядом галузевим підприємствам гірничо-металургійного комплексу.

Разом з тим Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що якщо зарплата буде підвищена, то можливе продовження пільгових умов, передбачених меморандумом, підписаним урядом з підприємствами галузі, на першу половину 2010 року.

Крім того, прем`єр пообіцяла розібратися з усіма зауваженнями і проблемами, які під час сьогоднішньої зустрічі були їй висловлені представниками профспілок підприємства.

Зокрема, ці проблеми стосувалися кадрових питань і питань організації праці.

Як повідомляв УНІАН, восени 2008 року Кабмін і представники підприємств ГМК і хімпрому підписали меморандум про взаєморозуміння з метою нормалізації ситуації в галузях, зокрема, стабілізації цін на їх продукцію, збереження робочих місць, зарплати і соцгарантій, а також розвитку внутрішнього ринку.

У рамках меморандуму Кабмін постановою №925 від 14 жовтня 2008 року ввів мораторій на підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення для гірничо-металургійних і хімічних підприємств, а також запропонував Національній комісії з регулювання електроенергетики припинити з 1 листопада 2008 року для них підвищення цін на електроенергію. Спочатку постанова була прийнята на період до 1 січня 2009 року, а потім ще чотири рази продовжувалася.

2 грудня 2009 року Кабінет міністрів прийняв рішення продовжити дію Меморандуму взаєморозуміння між урядом і підприємствами гірничо-металургійного комплексу, яким надаються знижки до тарифів на залізничні перевезення продукції ГМК.

Крім того, Кабмін відмінив на І квартал 2010 газовий збір для підприємств ГМК і хімпрому.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь».

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в понад 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції.

Майже 90% продукції комбінат постачає на експорт.