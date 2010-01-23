Ющенко: на Бандері не заробиш, як сучасний політик

12:44, 23 січня 2010
Політика
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Звання Героя - не політичне рішення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що підписання указу про присвоєння звання Героя України Степану Бандері не є політичним рішенням.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу «Велика політика» на телеканалі «Інтер» у п’ятницю ввечері.

За словами В.ЮЩЕНКА, коли йдеться про присвоєння звання Степану Бандери, це не “якесь політичне флюгерство”. “Більше того - на Бандері не заробиш, як сучасний політик. Ти будеш сидіти в кожній аудиторії і в кожну сторону відповідати на протилежні запитання”, - додав він.

За його словами, Степан Бандера боровся за незалежну країну. “І тому, якщо всій нації дати гармонійне посилання по цій сторінці історії, то найкраще - зробити вчинок. Я його сьогодні зробив, щоб показати значній частині українців, які не знають істинної місії, чину, ролі Степана Бандери - будь-ласка, ознайомтеся, це людина, яка змагалась за Україну, коли про неї мало хто так дбав. Для іншої частини, які знають про цей чин, про цей поступок - це комплімент на те, що кожна людина, яка присвятила себе боротьбі за наш суверенітет, за нашу незалежність, рано чи пізно ми стоятимемо перед фактом, що правда буде торжествувати”, - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що у підписанні відповідного указу не варто шукати політики, натомість він закликав пам`ятати історію України в частині боротьби за незалежність.

Пояснюючи, чому він саме зараз підписав цей указ, а не набагато раніше, В.ЮЩЕНКО сказав: «Питання не в розчерку пера Президента, а питання, як підібрати ключ до людського серця, щоб людина розуміла, що це крок не проти неї - українця чи людини, яка є гостем нашої держави, чи нашого сусіда. Мова йде про те, як на цьому прикладі збирати до купи країну, показувати, що в нас є власна історія - історія становлення нашої незалежності”.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Президент України В.ЮЩЕНКО підписав указ присвоєння звання Героя України провідникові ОУН С.Бандері.

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