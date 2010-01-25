У ВР зареєстрували проект постанови про відставку Луценка

17:32, 25 січня 2010
Політика
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Викликано "втручанням у виборчий процес"

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про звільнення Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України.

Олександр Лавринович
Як повідомляється на сайті парламенту, документ внесено народним депутатом від Партії регіонів Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

Як зазначається у проекті постанови, необхідність розгляду питання щодо звільнення з посади міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА “викликана систематичним порушенням ним чинного законодавства України про вибори, неодноразовими спробами втручання у перебіг виборчого процесу під час проведення виборів Президента України в 2010 року, всупереч установленим законодавством заборонам”.

 

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