У ВР зареєстрували проект постанови про відставку Луценка

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про звільнення Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України.

Як повідомляється на сайті парламенту, документ внесено народним депутатом від Партії регіонів Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

Як зазначається у проекті постанови, необхідність розгляду питання щодо звільнення з посади міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА “викликана систематичним порушенням ним чинного законодавства України про вибори, неодноразовими спробами втручання у перебіг виборчого процесу під час проведення виборів Президента України в 2010 року, всупереч установленим законодавством заборонам”.