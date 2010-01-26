На кого ставлять букмекери в другому турі виборів

Вчора, після того, як Центрвиборчком оголосив офіційні результати першого туру президентських виборів, букмекери відкрили прийом ставок на другий.

Після введення заборони на діяльність казино і букмекерських контор у травні 2009 року українці можуть зробити ставки через Інтернет. На сьогоднішній день ставки на президентські вибори в Україні приймають російські «Ліга ставок» і betcity.ru, а також найбільша європейська букмекерська мережа bwin.com.

Одноголосним лідером другого туру виборів у всіх вищезазначених букмекерських конторах є Віктор Янукович. Так, bwin приймає ставки на перемогу лідера Партії регіонів з коефіцієнтом 1,33, а на перемогу прем`єр-міністра — 3,05. Тобто, поставивши на Януковича 1 тис. євро, можна одержати виграш у 330 євро, а ті, хто повірить у Тимошенко, можуть зірвати більший куш — 2050 євро. Як повідомили «Делу» в офісі bwin у Відні, максимальний розмір ставки визначається індивідуально. Для новачків ця сума обмежена 5 тис. євро на місяць. Як пояснюють букмекери, обмеження максимального розміру ставок на політичні події пов`язане з тим, що в їх основу закладаються результати соцопитувань, яким компанії не особливо довіряють. Для порівняння, на футбол максимальна ставка може складати 100 тис. євро.

Ставки в російських компаніях показують більший розрив між кандидатами. Коефіцієнт на перемогу Януковича — 1,30, на Тимошенко — 3,20. «найпопулярніша ставка у нас була і залишається на перемогу Януковича», — говорить засновник російської компанії «Ліга ставок» Олег Журавський. Проте в порівнянні з першим туром шанси лідера «регіоналів» на перемогу трохи знизилися: з 1,33 до 1,40. При цьому показники прем`єр-міністра покращали. Якщо раніше ставки на її перемогу приймалися з коефіцієнтом 3,5, то зараз він складає 2,70.

"Дело"