На кого ставлять букмекери в другому турі виборів
Вчора відкрили прийом ставок
Вчора, після того, як Центрвиборчком оголосив офіційні результати першого туру президентських виборів, букмекери відкрили прийом ставок на другий.
Після введення заборони на діяльність казино і букмекерських контор у травні 2009 року українці можуть зробити ставки через Інтернет. На сьогоднішній день ставки на президентські вибори в Україні приймають російські «Ліга ставок» і betcity.ru, а також найбільша європейська букмекерська мережа bwin.com.
Одноголосним лідером другого туру виборів у всіх вищезазначених букмекерських конторах є Віктор Янукович. Так, bwin приймає ставки на перемогу лідера Партії регіонів з коефіцієнтом 1,33, а на перемогу прем`єр-міністра — 3,05. Тобто, поставивши на Януковича 1 тис. євро, можна одержати виграш у 330 євро, а ті, хто повірить у Тимошенко, можуть зірвати більший куш — 2050 євро. Як повідомили «Делу» в офісі bwin у Відні, максимальний розмір ставки визначається індивідуально. Для новачків ця сума обмежена 5 тис. євро на місяць. Як пояснюють букмекери, обмеження максимального розміру ставок на політичні події пов`язане з тим, що в їх основу закладаються результати соцопитувань, яким компанії не особливо довіряють. Для порівняння, на футбол максимальна ставка може складати 100 тис. євро.
Ставки в російських компаніях показують більший розрив між кандидатами. Коефіцієнт на перемогу Януковича — 1,30, на Тимошенко — 3,20. «найпопулярніша ставка у нас була і залишається на перемогу Януковича», — говорить засновник російської компанії «Ліга ставок» Олег Журавський. Проте в порівнянні з першим туром шанси лідера «регіоналів» на перемогу трохи знизилися: з 1,33 до 1,40. При цьому показники прем`єр-міністра покращали. Якщо раніше ставки на її перемогу приймалися з коефіцієнтом 3,5, то зараз він складає 2,70.