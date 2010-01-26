У четвер - позачергова сесія ВР

28 січня о 10.00 розпочнеться позачергова сесія Верховної Ради України шостого скликання (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради України.

Як повідомляє сайт ВР, у Верховній Раді України зареєстрована ініціатива 164 народних депутатів України, що відповідає вимогам частини другої статті 83 Конституції України щодо скликання позачергової сесії Верховної Ради України.

Відповідно до Розпорядження Голови Верховної Ради України про скликання позачергової сесії 28 січня 2010 року, до розгляду за пропозиціями 164 народних депутатів включено такі питання:

1) про дотримання Конституції і законів України керівництвом Міністерства внутрішніх справ України під час проведення виборів Президента України у 2010 році (реєстр. № 6003);

2) про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України» (реєстр. № 6004).