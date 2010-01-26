Москва відреагувала на присвоєння Героя Бандері

Міністерство закордонних справ Російської Федерації присвоєння лідеру Організації Український Націоналістів Степану Бандері почесного звання Героя України називає «подією одіозного змісту».

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і преси МЗС Росії «у зв`язку з указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА про нагородження С.Бандери орденом Героя України», розміщеному на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

«Указ про нагородження С.Бандери орденом Героя України – подія настільки одіозного змісту, що вона не могло не викликати однозначно негативної реакції, перш за все в Україні. Вже відома позиція з цього питання цілого ряду українських політиків, які вважають, що рішення подібного роду не сприяють консолідації української громадської думки», - говориться в коментарі.

Чимало негативних відгуків з`явилося і за межами України, зазначає МЗС Росії і додає: «Що стосується російської реакції, то ЗМІ і суспільні структури з цього приводу висловилися вичерпно, тональність оцінок варіює від їдкої іронії до жорсткої критики, що повною мірою відповідає настроям громадської думки Росії».

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2010 року Президент України В.ЮЩЕНКО підписав указ про присвоєння звання Героя України провідникові ОУН С.Бандері.

За словами В.ЮЩЕНКА, коли йдеться про присвоєння звання С.Бандері, це не “якесь політичне флюгерство”. “Більш того - на Бандері не заробиш як сучасний політик. Ти сидітимеш у кожній аудиторії й у кожний бік відповідати на протилежні питання”, - додав він.

За його словами, С.Бандера боровся за незалежну країну. “І тому, якщо всій нації дати гармонійне посилання з цієї сторінки історії, то краще за все - зробити вчинок. Я його сьогодні зробив, щоб показати значній частині українців, які не знають дійсної місії, чину, ролі Степана Бандери, - будь ласка, ознайомтеся, це людина, яка боролася за Україну, коли про неї мало хто так піклувалися. Для іншої частини, які знають про цей чин, про цей вчинок - це комплімент, що кожна людина, яка присвятила себе боротьбі за наш суверенітет, за нашу незалежність, рано чи пізно ми стоятимемо перед фактом, що правда торжествуватиме”, - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що в підписанні відповідного указу не треба шукати політики, водночас він закликав пам`ятати історію України в частині боротьби за незалежність.