Шкіль думає, що Янукович найняв відсталих технологів
Нардеп коментує заяву ПР
Заява Партії регіонів про нібито підготовку «антидемократичними силами» «актів вандалізму» на Заході України є передвиборчою технологією, спрямованою на зниження явки виборців у другому турів виборів Президента.
|Андрій Шкіль
«Партія регіонів знає, що вщент програє вибори на Західній Україні. Максимум, на що вони можуть розраховувати, так це посприяти неявці виборців, але я впевнений, що у другому турі відсоток їхніх голосів тут буде значно менший, ніж у першому турі», - наголосив А.ШКІЛЬ.
На його думку, заяви «регіоналів» - це брудні, безглузді технології кінця 90-х років.
«Партія регіонів повинна розуміти, що у Західній Україні є велике несприйняття ідей, які вони проголошують: це і ЄЕП, питання Єдиного митного союзу, мовні питання тощо», - зазначив народний депутат.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Партія регіонів заявила, що «штабами БЮТ та іншими антидемократичними силами готуються акти вандалізму проти пам`ятників націонал-патріотам у Західній Україні.