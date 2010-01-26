Шкіль думає, що Янукович найняв відсталих технологів

Заява Партії регіонів про нібито підготовку «антидемократичними силами» «актів вандалізму» на Заході України є передвиборчою технологією, спрямованою на зниження явки виборців у другому турів виборів Президента.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, про це заявив народний депутат від БЮТ Андрій ШКІЛЬ.

«Партія регіонів знає, що вщент програє вибори на Західній Україні. Максимум, на що вони можуть розраховувати, так це посприяти неявці виборців, але я впевнений, що у другому турі відсоток їхніх голосів тут буде значно менший, ніж у першому турі», - наголосив А.ШКІЛЬ.

На його думку, заяви «регіоналів» - це брудні, безглузді технології кінця 90-х років.

«Партія регіонів повинна розуміти, що у Західній Україні є велике несприйняття ідей, які вони проголошують: це і ЄЕП, питання Єдиного митного союзу, мовні питання тощо», - зазначив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Партія регіонів заявила, що «штабами БЮТ та іншими антидемократичними силами готуються акти вандалізму проти пам`ятників націонал-патріотам у Західній Україні.