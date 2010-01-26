Митрополит Володимир прийняв Зурабова
15:51, 26 січня 2010Політика
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Посол передав привіти від Путіна і Медведєва
Блаженніший Митрополит ВОЛОДИМИР у свої резиденції у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі прийняв Надзвичайного і Повноважного Посла Російської Федерації в Україні Михайла ЗУРАБОВА.
Про це повідомляє сайт УПЦ.
Під час зустрічі з Предстоятелем Української православної церкви новопризначений посол Російської Федерації передав вітання від Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА та прем’єр-міністра Володимира ПУТІНА.
У ході бесіди було обговорено ряд питань взаємовідносин Росії та України, а також роль і місце Церкви в сучасних цивілізаційних процесах.
У зустрічі також взяв участь секретар Предстоятеля УПЦ єпископ Переяслав-Хмельницький ОЛЕКСАНДР.
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