Митрополит Володимир прийняв Зурабова

Блаженніший Митрополит ВОЛОДИМИР у свої резиденції у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі прийняв Надзвичайного і Повноважного Посла Російської Федерації в Україні Михайла ЗУРАБОВА.

Про це повідомляє сайт УПЦ.

Під час зустрічі з Предстоятелем Української православної церкви новопризначений посол Російської Федерації передав вітання від Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА та прем’єр-міністра Володимира ПУТІНА.

У ході бесіди було обговорено ряд питань взаємовідносин Росії та України, а також роль і місце Церкви в сучасних цивілізаційних процесах.

У зустрічі також взяв участь секретар Предстоятеля УПЦ єпископ Переяслав-Хмельницький ОЛЕКСАНДР.