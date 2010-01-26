БЮТ має два питання на позачергову сесію ВР

Фракція БЮТ також ініціювала позачергову сесію Верховної Ради на 28 січня та наполягатиме на розгляді свої двох питань.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ з посиланням на першого заступника голови фракції БЮТ Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.

Зокрема, за його словами, у четвер, 28 січня, на розгляд позачергової сесії Верховної Ради України, скликану на вимогою 151 народного депутата, члена фракції БЮТ, буде винесено питання про розгляд змін до закону про вибори Президента та створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки законності передачі в оренду Віктору ЯНУКОВИЧУ урядової резиденції «Межигір’я».

А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що існує нагальна необхідність розгляду питання щодо термінового вдосконалення законодавства про вибори Президента України. Законопроект за номером 5509, який пропонує фракція БЮТ, покликаний не допустити спотворення волевиявлення виборців України.

А.КОЖЕМ’ЯКІН також висловив переконання, що парламент підтримає ініціативу фракції БЮТ і під час другого туру президентських виборів будуть забезпечені рівні можливості для усіх громадян, а нові положення закону про вибори Президента унеможливлять застосування масових фальсифікацій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку з’явилася інформація, що 28 січня відбудеться позачергова сесія ВР на вимогу 164 депутатів від фракції Партії регіонів. Відповідно до Розпорядження Голови Верховної Ради України про скликання позачергової сесії 28 січня 2010 року, до розгляду за пропозиціями 164 народних депутатів включено такі питання:

1) про дотримання Конституції і законів України керівництвом Міністерства внутрішніх справ України під час проведення виборів Президента України у 2010 році (реєстр. № 6003);

2) про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України» (реєстр. № 6004).