Тимошенко розповіла про свою кримінальну справу та компанії на Кіпрі

Кандидат в Президенти, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що кримінальна справа, порушена проти неї в Росії, була закрита за відсутності складу злочину.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в інтерв’ю "Українській правді".

"Вона була закрита за повною відсутністю будь-якого складу злочину. Будь-якого! ...Є абсолютно всі документи, які повністю реабілітують і мене, і моїх друзів, і мою родину. Це була велика боротьба, яка не могла би завершитися успішно з опозиції, якщо би не було чистоти в наших діях", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду додала, що пишається тим, що коли свого часу Леонід КУЧМА підняв проти неї "півсвіту, то не знайшли в моїх діях ані корупції, ані порушення законів".

"Україна тоді дуже погано розраховувалася за газ. Сплачувала тільки 30% вартості. Але, коли стояла дилема - платити за Україну по газовим контрактам на базі підприємства, яке я очолювала, або відкладати кошти на якийсь свій рахунок, то я платила за газ. Бо держава завжди була пріоритетом для мене. І це не порожні слова, а реальна історія, що має документальне підтвердження. Тому і не знайшли жодного рахунку, на яких були би накопичені нечесні гроші", - розповіла Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, створення на Кіпрі компанії "Somolli" та "United Energy" у Британії було зумовлено необхідністю забезпечення функціонування підприємства через робочі рахунки. "Ми мали такий банківський обіг, який мали всі інші підприємства. Я хочу завершити розмову на цю тему тільки тому, що я - єдина людина, яка в опозиції отримала всі рішення судів про те, що я ніде не взяла в держави жодної копійки", - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також звернула увагу на той факт, що рішення Верховного суду про закриття справи було винесено у 2005 році, коли вона вже не працювала у владі. За її словами, справа була закрита Генеральним прокурором Святославом ПІСКУНОМ в межах його повноважень. "А закрита генпрокурором вона була за відсутністю складу злочину. Цю тему треба взагалі закрити. Є рішення суду, яке ми отримали, коли знаходилися в опозиції. Це були наймасштабніші політичні репресії проти мене, моєї родини, моїх друзів, які були організовані КУЧМОЮ і його оточенням", - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО на своєї прес-конференції 12 січня зачитав уривки кримінальної справи, порушеної проти прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за дачу хабарів у 1996 році посадовим особам Міністерства оборони Росії.