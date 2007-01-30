Янукович загадує на 15 років наперед

Уряд України після завершення розробки програми розвитку країни до 2011 року має намір приступити до розробки стратегії розвитку держави на 10-15 років наперед.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з представниками інтелігенції Львівської області.

«Наступним кроком буде розробка стратегії розвитку не менш як на 10-15 років. Тоді ми бачитимемо напрямок розвитку, це дуже важливо. Потрібно визначити пріоритети і рухатися в тих напрямах, в яких буде найбільша ефективність», - сказав прем`єр.

При цьому він відзначив, що в даний час уряд практично завершив розробку програми розвитку країни до 2011 року, яка дозволить забезпечити стабільне економічне зростання.

«Каденція цього парламенту завершується в 2011 році, і ми беремо відповідальність за розвиток країни на цей час», - сказав прем`єр.