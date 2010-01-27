Чому Київ перетворився на суцільну ковзанку

Руйнівна для бюджету діяльність Черновецького перетворила місто на суцільну ковзанку. Про це журналістам заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«За прибирання від наслідків негоди у місті відповідають дві організації: житлово-експлуатаційні контори, які повинні чистити від криги прибудинкові території, та «Київавтодор», що має розчищати дороги, придорожні території та тротуари», - пояснив опозиційний політик.

За його словами, негативна робота обох структур пояснюється значними фінансовими проблемами.

«У минулому році у зв’язку з браком коштів у київському бюджеті відбулося значне скорочення працівників «Київавтодору». Багато працівників пішли з роботи через падіння рівня заробітної плати – з 2000 до 1300 гривень – та через її постійні затримки», - зазначив Дмитро Андрієвський.

Крім того, на думку депутата, ще одним прикладом непрофесійної діяльності Черновецького є території, які вже довгі роки залишаються поза балансом, а тому і не чистяться від снігу чи криги.

«Це так звані внутрішньодворові проїзди, які не знаходяться на балансі ні в ЖЕКів, ні в «Автодору». А тому немає ні відповідальних за очистку цих територій, ні коштів на ці роботи», - зауважив депутат.

Як вже зазначав Дмитро Андрієвський, бюджет Києва за 2009 рік недовиконаний більше ніж на 7,7 мільярда гривень. Житлово-комунальне господарство недоотримало 543,8 мільйона гривень, транспорт та дорожнє господарство профінансовані лише на 72,2 %.