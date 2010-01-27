Азаров обіцяє, що Луценко відповість за проломлений череп

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО відповість за проломлений череп охоронця поліграфкомбінату „Україна” під час захоплення підприємства, заявляє керівник передвиборчого штабу Віктора ЯНУКОВИЧА Микола АЗАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську він сказав: „За проломлений череп відповідатиме міністр внутрішніх справ. Це з його попустительства проломили череп охоронцю комбінату. Це його бійці захищали бандитів. Міністр не уникне покарання”.

За словами М.АЗАРОВА, він учора звернувся до голови СБУ та генпрокурора з вимогою встановити винних і притягти до відповідальності усіх посадових осіб, які надавали незаконні розпорядження.

„Будьте певні, ми доб’ємося притягнення до відповідальності - від адміністративної до кримінальної”, - підкреслив він.

На думку М.АЗАРОВА, захоплення поліграфкомбінату пов’язане зі спробою надрукувати зайві виборчі бюлетені, які мали б бути вкинуті у скриньки насамперед у південно-західних регіонах, щоб скомпрометувати Партію регіонів та оголосити президентські вибори незаконними.

За його словами, також захоплення поліграфкомбінату „Україна” було репетицією силових дій при організації безладів, коли „незадоволена результатами виборів ТИМОШЕНКО спробує силовим чином повторити 2004 рік”. Проте, сказав М.АЗАРОВ, "репетиція провалилася".