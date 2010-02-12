За даними БЮТ, нардепам пропонують мільйони за участь у новій коаліції

Перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН стверджує, що у парламенті відбувається підкуп народних депутатів з метою створення нової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, зараз «ведеться робота з народними депутатами із фракції НУ-НС». Він додав, що до нього вже підходили кілька депутатів і говорили, що «їм пропонують великі гроші – від 2 до 5 млн. доларів». На уточнююче запитання про те, чи це сума на всіх депутатів, чи на кожного, А.КОЖЕМ’ЯКІН відповів: «Не знаю, як там ділять».

Він зазначив, що «комусь пропонують долари, а комусь посади», та уточнив, що якщо народному депутату - за 60 років, то «дають якісь гроші».

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, «тиск на народних депутатів із фракції БЮТ» чиниться не представниками Партії регіонів, а їхніми колегами по фракції з тим, щоб зібрати 37 народних депутатів, тобто, більшість фракції НУ-НС для створення технічної коаліції з Партією регіонів.

При цьому він не виключив, що Юрія ЄХАНУРОВА може бути обрано на посаду прем’єр-міністра України. «І тоді вони (фракція НУ-НС – УНІАН), скажуть, що ми свого обирали», - додав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зазначив, що ведуться переговори і з деякими народними депутатами від БЮТ.

Водночас, за словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, не відповідають дійсності заяви про те, що близько 80 депутатів із БЮТ можуть увійти в коаліцію. «А 150 не хочуть? Але їм, вибачте, «обломиться» 80 і навіть 10», - додав він.

При цьому А.КОЖЕМ’ЯКІН не виключає, що від 3 до 5 народних депутатів від БЮТ можуть голосувати разом з Партією регіонів.