Пропонувати прем’єрство Тігіпку для Януковича ризиковано - експерт

Пропонувати прем’єрське крісло Сергію Тігіпку для Віктора Януковича ризиковано. Адже на дострокових парламентських виборах новий глава держави може отримати сильного конкурента, вважають експерти.

Віктор Янукович, якого ЦВК назвала переможцем президентських виборів, не виключає, що пропонуватиме очолити уряд своєму конкуренту за виборчими перегонами Сергію Тігіпку. Президент центру соціальних досліджень «Софія» Андрій Єрмолаєв вважає, що попри всі свої переваги Тігіпко не має команди, яка могла б ефективно працювати у Кабміні, а також він виношує власні політичні амбіції на найближчі вибори до місцевих рад та можливі дострокові парламентські вибори.

«Прем’єрство – це не лише питання іміджу влади, але визначення лідера команди виконавчої влади, який реалізовуватиме програму спільно з коаліцією та новим президентом. А в Тігіпка поки лише кредити довіри», - зауважив Єрмолаєв. Експерт переконаний, що оптимальною фігурою на посаду прем’єр-міністра нині може бути представник партії регіонів Микола Азаров.

Утім, Єрмолаєв наголосив, що майбутній уряд має складатися не з яскравих постатей, а з професійних виконавців під керівництвом такого ж професіонала. «Це має бути технократ, чиї професійні дані ні в кого не викликатимуть сумнівів. Це має бути людина, яка публічно й неформально підтвердить, що у важкі часи перетурбацій у Верховній Раді вона буде максимально поза політичною боротьбою», - сказав Єрмолаєв.

Поки що ж, додав експерт, кандидатури, яких просувають на прем’єрське крісло, є яскравими постатями, які лише перетягуватимуть «ковдру на себе».

Німецька хвиля