Тимошенко прийшла до нунсівців

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО бере участь в засіданні фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, що проходить у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, на засідання Ю.ТИМОШЕНКО запізнилась на 15 хвилин.

У засіданні фракції беруть участь представники майже всіх депутатських груп.

Водночас на засіданні не були помічені депутати від групи «За Україну!» та Української народної партії.