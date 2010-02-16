Тимошенко прийшла до нунсівців
09:28, 16 лютого 2010Політика
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Людей Кириленка на засіданні немає
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО бере участь в засіданні фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, що проходить у Верховній Раді.
Як передає кореспондент УНІАН, на засідання Ю.ТИМОШЕНКО запізнилась на 15 хвилин.
У засіданні фракції беруть участь представники майже всіх депутатських груп.
Водночас на засіданні не були помічені депутати від групи «За Україну!» та Української народної партії.
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