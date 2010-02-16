У Кириленка пояснили, чому не прийшли на зустріч з Тимошенко

«За Україну!» давно не бере участі в засіданнях фракції НУ-НС і не буде присутня на сьогоднішньому засіданні, на якому, згідно з повідомленнями присутня прем’єр-міністр Юлія Тимошенко». Про це заявила народний депутат, заступник голови партії «За Україну!» Ксенія Ляпіна.

Вона нагадала, що група «За Україну!» не входить до коаліції з БЮТ і Блоком Литвина. «З моменту відставки В’ячеслава Кириленка з посади голови фракції НУ-НС, «За Україну!» збирається на окремі засідання, на яких виробляє свою позицію, яку відстоює в сесійній залі ВР», – зауважила член депутатської групи «За Україну!».

«Тому зустріч фракції НУ-НС з Тимошенко – це питання не до нас. Це відноситься до тих колег, які нині входять до коаліції», - наголосила Ксенія Ляпіна.