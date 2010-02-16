Екс-губернатор склав присягу народного депутата
Замість Сподаренка
|Віктор МАТЧУК
Як передає кореспондент УНІАН, до обрання народним депутатом В.МАТЧУК був головою Рівненської облдержадміністрації. Він прийшов до парламенту за списком фракції “Наша Україна – Народна самооборона” замість народного депутата Івана Сподаренка, який помер у грудні минулого року.
Як повідомляв УНІАН, ЦВК 1 лютого визнала В.МАТЧУКА обраним народним депутатом від фракції «Наша Україна - Народна самооборона» замість І.Сподаренка.
Однак В.МАТЧУК після цього заявив у ЗМІ, що прийме остаточне рішення після другого туру президентських виборів.
12 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив В.МАТЧУКА з посади голови Рівненської обласної державної адміністрації у зв`язку з обранням його народним депутатом.