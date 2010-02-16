Екс-губернатор склав присягу народного депутата

Віктор МАТЧУК сьогодні на засіданні Верховної Ради склав присягу народного депутата України.

Як передає кореспондент УНІАН, до обрання народним депутатом В.МАТЧУК був головою Рівненської облдержадміністрації. Він прийшов до парламенту за списком фракції “Наша Україна – Народна самооборона” замість народного депутата Івана Сподаренка, який помер у грудні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК 1 лютого визнала В.МАТЧУКА обраним народним депутатом від фракції «Наша Україна - Народна самооборона» замість І.Сподаренка.

Однак В.МАТЧУК після цього заявив у ЗМІ, що прийме остаточне рішення після другого туру президентських виборів.

12 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив В.МАТЧУКА з посади голови Рівненської обласної державної адміністрації у зв`язку з обранням його народним депутатом.