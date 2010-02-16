Тимошенко зробила пропозицію «вірній коаліції» частині НУ-НС

В переважній своїй більшості фракція блоку “Наша Україна – Народна самооборона” виступає за продовження існування у парламенті коаліції демократичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції заступник голови фракції НУ-НС Борис ТАРАСЮК.

Він категорично відкинув «всі плітки» з приводу збору підписів народних депутатів України за коаліцію з фракцією Партії регіонів.

За його словами, у фракції НУ-НС є «певна група – 6 народних депутатів із «Єдиного центру», які визначилися». Він додав, що решта депутатів відкидають можливість перебування в коаліції з Партією регіонів.

Народний депутат України Юрій КАРМАЗІН (фракція НУ-НС) наголосив, що сьогодні на зустрічі «з переважною більшістю фракції НУ-НС прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що «ніяких домовленостей з Партією регіонів в неї немає і не може бути». А також вона виступила за збереження коаліції і запропонувала провести переформатування уряду.

Народний депутат України Микола КАТЕРИНЧУК (фракція НУ-НС) позитивно охарактеризував позицію Ю.ТИМОШЕНКО щодо її відмови піти у відставку з посади прем’єр-міністра України.

Він наголосив, що сьогоднішнє голосування за призначення дати інавгурації показало, що коаліція існує, оскільки із фракції НУ-НС проголосувало лише 15 народних депутатів (в той же час за дане рішення голосувала вся фракція Блоку Литвина – УНІАН).

Відповідаючи на запитання журналістів, наскільки відповідає дійсності інформація про те, що окремі представники фракції НУ-НС виступають за входження в коаліцію з Партією регіонів і висунення Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду прем’єр-міністра України, і з приводу цього уже зібрані підписи, Б.ТАРАСЮК відповів, що йому «нічого не відомо про існування таких списків і про збір підписів».

М.КАТЕРИНЧУК при цьому додав, що існує список щодо консолідації фракції і збереження нинішньої коаліції.

Відповідаючи на це ж запитання Ю.КАРМАЗІН зазначив, «що «ніяких списків під будь-якого іншого прем’єра, ніж сьогодні існує, який визначений коаліцією, не існує в природі».

Ю.КАРМАЗІН підкреслив, що йде збір підписів за консолідацію фракції, і «ми розраховуємо на кількість від 50 і вище» народних депутатів, які виступлять за це.

М.КАТЕРИНЧУК позитивно сприйняв пропозицію Ю.ТИМОШЕНКО щодо переформатування уряду. За його словами, на сьогодні фракція НУ-НС «не мала жодного свого міністра в уряді». Він додав, що міністри були від Президента України Віктора ЮЩЕНКА, а не від фракції.

За його словами, було б доцільно, щоб фракція НУ-НС через своїх представників в уряді могла впливати на роботу Кабінету міністрів України.