Ющенко знає, за якої умови у Тимошенко з Януковичем буде "вечная любовь"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що Юлія ТИМОШЕНКО визнає результати виборів глави держави, якщо Віктор ЯНУКОВИЧ запропонує їй залишитись на посаді прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЮЩЕНКО висловив сьогодні на прес-конференції.

“Якщо завтра В.ЯНУКОВИЧ запропонує Ю.ТИМОШЕНКО посаду прем’єр-міністра, завтра до вечора будуть визнані результати виборів, відкликані всі судові справи... И вечная любовь”, - сказав Президент, додавши, що цих двох політиків об’єднує одна мета – представляти себе у владі, й тут не йде мова про боротьбу світоглядів, ідеології.

В.ЮЩЕНКО закликав громадян не бути наївними і сприймати цих двох політиків такими, які вони є.

Він переконаний, що вихід у другий тур Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧА - це “найкращий російський проект з 1991 року”. За словами В.ЮЩЕНКА, вони обоє знайдуть свої місця у політиці. Він підкреслив, що не голосував за цих кандидатів, і тому відповідальність за майбутнє країни лежить на громадянах, які за них голосували.

Президент розказав анекдот, коли “красива молода жінка спить і їй сниться сон, що вона начебто іде з роботи, а за нею прив’язався красивий чоловік і начебто переслідує її.... вона починає бігти – він за нею, вона заходить в під’їзд – він за нею. Вони піднімаються на третій поверх, вона дістає ключ, тільки хотіла відкрити, він бере її ззаду за плечі повертає до себе, а вона його запитує: “Молодий чоловіче, що ви зі мною будете робити. А він каже – не знаю, це ж ваш сон...”